Донское управление ветеринарии опровергло сведения о вспышке опасных инфекций у скота

Управление ветеринарии Ростовской области опровергло информацию о вероятной вспышке в регионе особо опасных инфекции среди сельскохозяйственных животных. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В Каменском районе Ростовской области МЧС рекомендовало местным жителям проявить осторожность при контакте с домашним скотом в связи со сложной инфекционной обстановкой. Данная информация не соответствует действительности и реальной эпизоотической ситуацией в Каменском районе»,— подчеркнули в ведомстве.

В Управлении ветеринарии пояснили, что никаких рекомендаций для населения от МЧС или от самого ведомства по Каменскому району об ограничении контактов с домашними животными и скотом не издавалось.

Мария Хоперская