Ростовский маслозавод «Юга Руси» завершил 2025 год с убытком в 4 млрд рублей

Ростовский «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» завершил 2025 год с чистым убытком в 4 млрд руб., хотя в 2024 году прибыль составила 4,7 млрд руб. Об этом свидетельствует отчетность компании.

За указанный период выручка предприятия уменьшилась на 30% до 53,3 млрд руб. Годом ранее показатель составлял 77 млрд руб. Чистые активы снизились до 9,2 млрд руб.

Коммерческие расходы ООО «Мэз Юг Руси» в прошлом году снизились до 3,9 млрд руб. Однако, прочие расходы увеличились почти в шесть раз — до 9,2 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мэз Юг Руси» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2000 году. Компания работает в сфере производства растительных масел. Управление осуществляет генеральный директор Камиль Мунирович Музафаров. Единственным собственником является юридическое лицо — ООО «Юг Руси».

Мария Хоперская