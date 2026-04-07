По подозрению в двойном убийстве в Таганроге разыскивают 33-летнего мужчину
В Таганроге по подозрению в двойном убийстве разыскивают 33-летнего Варшама Давтяна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Отмечается, что подозреваемый может передвигаться на автомобиле Kia Sportage коричневого цвета с госномерами «М080СМ 61». Правоохранители просят сообщать любые данные о местонахождении фигуранта.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства супружеской пары в Таганроге (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).