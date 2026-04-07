С больницы Волгодонска взыщут 1 млн рублей в пользу потерявшего глаз пациента

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал одной из городских больниц Волгодонска в пересмотре решений судов первой и апелляционной инстанций об взыскании в пользу пациента, потерявшего глаз компенсации морального вреда в 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в 2021 году после лечения гайморита у пациента резко ухудшилось состояние здоровья. На что ему предложили ждать лечащего врача несколько дней, и к моменту осмотра он потерял зрение на один глаз, который затем удалили. Судебно-медицинская экспертиза также выявила другие серьезные осложнения.

Суд первой инстанции обязал больницу выплатить пациенту понесенные расходы на лечение и компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.

«Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание характер и степень нравственных и физических страданий истца, увеличил размер компенсации до 1 млн руб.»,— отметили в суде.

Решение апелляционного суда коллегия кассационного суда оставила в силе, указав на правомерность и разумность назначенного размера компенсации.

Наталья Белоштейн