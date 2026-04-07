Арбитражный суд рассмотрит иск к застройщику из Новошахтинска на 52 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на 52 млн руб. к «НЗНП Инжиниринг» из Новошахтинска о невыплате денег за поставленный товар. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Претензии подала московская фирма «Метран Прибор». Как сообщили «Ъ-Ростов» в суде, столичная компания намерена, кроме основной суммы долга, взыскать задолженность в размере 3,3 млн руб., пеней до дня фактического погашения задолженности, но не более 5,2 млн руб. и госпошлины.

В канцелярии суда отметили, что новошахтинская компания приняла товар без претензий и должна была оплатить счет еще в январе. Поставщик направил к фирме досудебные претензии, которые остались без ответа. Арбитражный суд приступит к рассмотрению иска 14 мая.

Константин Соловьев