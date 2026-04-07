В Дагестане медицинскую помощь оказали 110 беременным в зоне наводнения

Медицинская помощь в Дагестане оказывается 110 беременным, оказавшимся в зоне наводнения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«11 из них на поздних сроках беременности, а также 278 детей до года. Вся медицинская помощь организована»,— сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации в Дагестане.

Сильные дожди в конце марта привели к размыву берегов рек и повреждению инфраструктуры. Ситуация осложнилась после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что вызвало подтопление энергообъектов и разрушение мостов. Глава региона Сергей Меликов сообщил, что затоплены более 6 тыс. домов, погибли шесть человек. В Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации.

