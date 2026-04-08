Экс-судье Сергею Шаму запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

Прокурор запросил бывшему судье Шахтинского городского суда Ростовской области Сергею Шаму восемь лет колонии. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону завершились прения по уголовному делу о хищениях социальных выплат в городе Шахты. Государственный обвинитель попросил назначить главному фигуранту — бывшему судье Шахтинского городского суда Сергею Шаму, — восемь лет колонии общего режима и штраф 3 млн руб. Находящимся на скамье подсудимых 13 физлицам прокурор запросил до двух лет колонии.

Схема по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков, действовала в 2018–2021 годах, считают правоохранители. По версии следствия, юристка убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Когда пенсионерки предоставляли ей пакет документов, юристка передавала бумаги сотруднице администрации города Шахты, которая писала иски и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял. Фактически же собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. Ущерб, причиненный бюджету в результате действий мошеннической схемы, оценивается в 70 млн руб.

Кристина Федичкина