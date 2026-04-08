Шахтам посчитали ущерб

В Ростове-на-Дону состоялись судебные прения по резонансному уголовному делу о хищении социальных выплат. По версии следствия, граждане безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял соответствующие иски. Ущерб бюджету, причиненный действиями мошенников, оценивается в 70 млн руб. Прокурор попросил назначить Сергею Шаму восемь лет колонии общего режима, сам бывший судья не признает вину и считает, что суд должен его оправдать.



В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону прошли прения по уголовному делу о хищениях социальных выплат в городе Шахты. На скамье подсудимых находится экс-судья Шахтинского городского суда Сергей Шам и 13 физлиц. В деле около 40 эпизодов, бывшего судью обвиняют по статьям о покушении на мошенничество при получении выплат, о мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ), остальным подсудимым вменяют либо мошенничество при получении выплат, либо покушение на него (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2).

Сергей Шам был назначен мировым судьей в 2010 году, а в августе 2012-го — федеральным судьей горсуда. В 2022 году Сергея Шама отправили в отставку по собственному желанию. Затем региональная квалификационная коллегия лишила его статуса судьи.

Как установили правоохранители, схема по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков, действовала в 2018–2021 годах. По версии следствия, юрист Анна Прудченко убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Когда пенсионерки предоставляли ей пакет документов, юрист передавала бумаги сотруднице администрации города Шахты Наталье Демидовой, которая писала иски и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял, утверждают правоохранители. «Фактически же собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. Ущерб, причиненный бюджету в результате действий мошеннической схемы, оценивается в 70 млн руб.»,— сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Анна Прудченко и Наталья Демидова признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием, каждую из них судили отдельно от основной группы обвиняемых. Наталья Демидова была приговорена к шести годам колонии в сентябре 2025 года, однако апелляционная инстанция отменила это решение, обнаружив ряд нарушений, допущенных первой инстанцией. Сейчас Новочеркасский городской суд Ростовской области рассматривает дело Натальи Демидовой заново. Анну Прудченко в декабре 2025 года приговорили к семи годам колонии общего режима. В марте приговор вступил в законную силу.

Дело в отношении Сергея Шама и 13 физлиц рассматривается в Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону с июня 2025 года. В прениях прокурор попросил назначить бывшему судье восемь лет колонии общего режима и штраф 3 млн руб., остальным фигурантам – сроки до двух лет колонии.

«Защита Сергея Шама настаивает, что суд должен вынести ему оправдательный приговор. Остальные фигуранты вину признали и просили суд о снисхождении при определении наказания», — рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда. Оглашение приговора по делу назначено на конец апреля.

Кристина Федичкина