Двум орловцам назначили штрафы по 3 тысячи за видео с последствиями атаки БПЛА

Мировой судья судебного участка Орловского района Орловской области назначил двум жителям облцентра 1980 и 1996 годов рождения штрафы в 3 тыс. руб. каждому. Поводом стали размещенные в интернете видеозаписи последствий атак БПЛА. Как сообщили в орловском УМВД, правонарушения выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с управлением ФСБ.

Местные жители признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.10 регионального закона «Об ответственности за административные правонарушения». Норма запрещает распространение кадров работы средств ПВО, боевого применения БПЛА и иных «специальных средств поражения», если это позволяет идентифицировать их тип, место падения, запуска или траекторию полета. Исключения предусмотрены для должностных лиц и органов власти. Сумма штрафа для физических лиц составляет 3 тыс., для должностных — 20 тыс., для юридических — 50 тыс. руб.

В середине марта еще одного орловца оштрафовали на 3 тыс. руб. за видео с последствиями атаки дрона.

Запрет на публикацию фото и видео с БПЛА оперштаб региона ввел в середине июля 2025 года. Аналогичные ограничения действуют во всех регионах Черноземья. Курская областная дума установила административную ответственность за публикацию кадров с последствиями атак в апреле 2024 года. В середине июля 2025-го соответствующее постановление подписал глава Тамбовской области Евгений Первышов. В конце августа указ о запрете подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В начале сентября постановление опубликовало правительство Белгородской области, в конце месяца штрафы появились в Липецкой области.

Кабира Гасанова