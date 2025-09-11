Белгородцам официально запретили публиковать фото последствий атак БПЛА
На сайте правительства Белгородской области накануне опубликовали постановление губернатора Вячеслава Гладкова, устанавливающее ограничения на распространение информации. Об этом сообщили в облправительстве и напомнили, что региональный оперштаб принял соответствующее решение 3 сентября.
Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ
Согласно документу, на время действия в регионе среднего уровня реагирования запрещается публиковать и распространять фото, видео, сообщения, географические координаты:
- об использовании и последствиях применения беспилотников, ракет или иных средств поражения;
- о применении и последствиях использования средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- о местах расположения военных объектов, средств противодействия БПЛА, охраны объектов инфраструктуры и «критически важных объектов» Минобороны РФ.
Ограничения не распространяются на сведения, полученные из официальных источников, на которые указана ссылка. К последним относятся все ресурсы органов власти. «Кроме того, запрет не распространяется на размещение информации, направленной на оперативное информирование граждан об угрозах безопасности их жизни и здоровью, причинения ущерба их имуществу и имуществу организаций (учреждений) соответствующими группами и каналами средств массовой коммуникации»,— добавили в правительстве региона.
Аналогичные запреты действуют во всех регионах Черноземья. Курская облдума еще в апреле 2024 года ввела административную ответственность за «публикацию фото и видео, которые способствуют раскрытию мест дислокации ПВО, а также демонстрируют последствия вражеских ударов, в том числе атак беспилотников». В середине июля постановление о запрете на публикацию информации о последствиях ударов БПЛА и работе ПВО подписал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Тогда же аналогичное решение принял оперштаб Орловской области, в середине июня — оперштаб Липецкой области. В конце августа указ о запрете на публикацию последствий атак беспилотников подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Подробнее о введении ограничений в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».