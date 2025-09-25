В Липецкой области ввели штрафы за публикацию фото и видео с БПЛА

Депутаты липецкого облсовета внесли в региональный закон об административных правонарушениях наказание за съемку и распространение в соцсетях фото и видео последствий атак БПЛА. Речь идет о штрафах в размере до 200 тыс. руб. Об этом сообщили в облсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При первом нарушении для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении гражданам грозят уже санкции от 4 до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 40 до 50 тыс., компаниям — от 150 до 200 тыс.

Оперштаб Липецкой области принял решение о запрете на публикацию фото последствий атак беспилотников и работы средств противовоздушной обороны в июне. В правительстве региона поясняли, что ограничения вводятся на период проведения СВО.

Аналогичные запреты действуют во всех регионах Черноземья. Курская областная дума еще в апреле 2024 года ввела административную ответственность за «публикацию фото и видео, которые способствуют раскрытию мест дислокации ПВО, а также демонстрируют последствия вражеских ударов, в том числе атак беспилотников». В середине июля постановление о запрете на публикацию информации о последствиях ударов БПЛА и работе ПВО подписал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Тогда же аналогичное решение принял оперштаб Орловской области. В конце августа указ о запрете на публикацию последствий атак беспилотников подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В начале сентября на сайте правительства Белгородской области опубликовали постановление об ограничении распространения соответствующей информации.

Алина Морозова