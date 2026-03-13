Орловца оштрафовали на 3 тысячи рублей за видео с последствиями атаки дрона

Мировой суд назначил штраф в размере 3 тыс. руб. жителю Орловского округа 1998 года рождения, разместившему в интернете видеозапись последствий атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в УМВД по Орловской области 13 марта. Уточняется, что противоправное деяние выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с региональным УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Публикацию видео признали нарушением ч. 1 ст. 9.10 закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». В регионе запрещено публиковать и распространять в СМИ кадры использования и последствий применения средств ПВО, использования БПЛА и других «специальных средств поражения», позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения падения или атаки, запуска или траекторию полета, а также установить факт их поражения и оценить характер нанесенных повреждений. Запрет не относится к деятельности правоохранителей и органов власти. Штрафы за нарушение закона составляют: 3 тыс. руб. — для граждан, 25 тыс. руб. — для должностных лиц и 50 тыс. руб. — для юрлиц.

В конце февраля наказание за фиксацию последствий атаки БПЛА впервые назначили в Липецкой области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», мировой суд в Усманском судебном районе признал 33-летнего местного жителя виновным в публикации видео с возгоранием на объекте топливно-энергетического комплекса и оштрафовал его на 1 тыс. руб..

Денис Данилов