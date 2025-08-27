В Воронежской области запретили публиковать фото и видео последствий атак БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о запрете на публикацию информации, в том числе фото и видео, о последствиях атак беспилотников, расположении военных объектов и работе средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности жителям Воронежской области нельзя публиковать материалы с беспилотниками и другими средствами поражения, по которым можно определить их тип, место падения или атаки, запуска, траекторию полета. Ограничения не распространяются на правоохранителей и органы власти.

Как сообщили в правительстве региона, применение новых положений станет возможным после внесения облдумой изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области». Власти уточнили, что «изменения нацелены исключительно на предотвращение ущерба населению, гражданской инфраструктуре и вооруженным силам РФ». При этом они не относятся к гражданам, которые полагаются на официальные источники информации и не распространяют детали, «которые могут нанести ущерб безопасности».

В середине августа стало известно, что воронежские власти готовят законопроект о запрете публикаций фото и видео с последствиями атак беспилотников. Возможные санкции предусматривали штрафы до 5 тыс. руб. для физических лиц, до 20 тыс. руб. для должностных и до 50 тыс. руб. для юридических.

Кабира Гасанова