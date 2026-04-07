Задолжали с прибором

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск на 52 млн руб. к «НЗНП Инжиниринг» из Новошахтинска о невыплате денег за поставленный товар. Претензии подала московская фирма «Метран Прибор». Как сообщили «Ъ-Ростов» в суде, столичная компания намерена, кроме основной суммы долга, взыскать задолженность в размере 3,3 млн руб.



Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск к застройщику «НЗНП Инжиниринг» из Новошахтинска от московской фирмы «Метран Прибор». Суть претензии заключается в неуплате средств за поставленный товар. Сумма долга за поставку составляет 52 млн руб. Кроме того, истец намерен взыскать задолженность в 3,3 млн руб. пеней до дня фактического погашения задолженности, но не более 5,2 млн руб. и госпошлины.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в канцелярии суда, новошахтинская компания приняла товар без претензий и должна была оплатить счет еще в январе. Поставщик направил к фирме досудебные претензии, которые остались без ответа.

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «НЗНП Инжиниринг» действует с апреля 2020 года и зарегистрировано в Новошахтинске Ростовской области. Компания работает в сфере деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Единственным собственником выступает юридическое лицо — ООО «ЮГ ЭНЕРГО», владеющее 100% долей. В 2024 году выручка ООО «НЗНП Инжиниринг» составила почти 21 млрд руб., что более чем в 2,7 раза превышает показатель 2023 года. Чистая прибыль за тот же период выросла с 16 млн до 124,6 млн руб. ООО «Метран Прибор» основано 3 марта 2017 года и зарегистрировано в Москве. Компания работает в сфере оптовой торговли промышленным оборудованием и приборами. В 2024 году выручка ООО «Метран Прибор» составила 381 млн руб., увеличившись на 188% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла до 42,3 млн руб., демонстрируя положительную динамику после убыточного 2022 года.

Арбитражный суд приступит к рассмотрению иска 14 мая. Как пояснил для «Ъ-Ростов» старший юрист конторы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, новошахтинской компании будет весьма сложно добиться отказа иска.

«В случае, если покупатель принял поставленный товар без каких-либо замечаний, то добиться отказа в иске будет весьма затруднительно. С высокой долей вероятности суд удовлетворит исковые требования. Учитывая наличие документов о приемке товара, судебное разбирательство в суде первой инстанции может завершиться уже на первом основном заседании, примерно через 2-3 месяца.

Размер пеней составил 3,3 млн рублей на дату подачи иска в суд. Истец заявил одновременно требование о начислении неустойки до даты фактической оплаты. Однако договором размер пеней ограничен определенной суммой, в связи с чем истец при обращении в суд сразу ограничил размер неустойки суммой в 5,2 млн руб.», — пояснил Владислав Гейтс.

Константин Соловьев