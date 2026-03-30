Вице-губернаторский срок

В Ленинском райсуде Курска прошли прения по уголовному делу о взятках бывшего заместителя губернатора региона Алексея Дедова. Обвинение запросило для чиновника, получавшего миллионные взятки от подрядчиков по госконтрактам, 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Сам господин Дедов признал вину. По его словам, предприниматели приносили ему деньги в качестве благодарности.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ходе прений в Ленинском райсуде Курска представитель прокуратуры запросил для бывшего заместителя губернатора региона Алексея Дедова 19 лет тюремного заключения и штраф 500 млн руб. Второго подсудимого, местного жителя Дмитрия Шубина, гособвинитель предложил лишить свободы на девять лет со штрафом в 388,5 млн руб. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, выслушав гособвинителя, подсудимые попросили дополнительное время для подготовки к выступлениям в прениях.

К моменту вынесения приговора господин Дедов проведет под стражей год. В апреле его задержали вместе с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым.

В 2024 году чиновники успели недолго поруководить регионом после внезапного перехода бывшего губернатора Романа Старовойта на пост министра транспорта. Через несколько месяцев после того, как господ Смирнова и Дедова заключили под стражу в Москве за участие в махинациях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, господин Старовойт покончил с собой.

В финальном варианте следственный департамент МВД обвинил Алексея Смирнова и Алексея Дедова в получении в 2022–2023 годах через Дмитрия Шубина почти 13 млн руб. за покровительство компаниям ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Те занимались ремонтом школ и лицея в поселках Солнцево и Субботино и в деревне Полевой, а также участвовали в строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Рыльском районе. Еще более 8 млн руб. господа Смирнов и Дедов, по версии обвинения, получили от Максима Васильева, на тот момент депутата облдумы, который с помощью подконтрольного ООО «КТК сервис» выполнял контракт на возведение оборонительных сооружений в Глушковском районе за 200 млн руб.

Все фигуранты дела о взятках признали вину. Дело Алексея Смирнова слушается отдельно, так как он заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, дав показания об откатах Роману Старовойту, заместителем которого он работал в 2018–2024 годах.

По его словам, во время своего губернаторства господин Старовойт поручил собирать с подрядчиков вознаграждения в виде определенного процента с их контрактов. Согласно признаниям господина Смирнова, часть откатов оставались у него или у его подчиненных, а часть он передавал на тот момент губернатору. Как писал “Ъ”, господин Смирнов рассказал, что передал предшественнику примерно 100 млн руб. В откатах также был задействован и Алексей Дедов. Его роль заключалась в подборе подрядчиков и организации с ними встреч для получения откатов.

Дело Алексея Дедова и Дмитрия Шубина слушалось в Курске отдельно. На прошлой неделе господин Дедов выступил перед судом с признательными показаниями. «Никаких требований к тому, чтобы привезти деньги либо в каком объеме этих денег, я никогда не выражал, Смирнов, насколько я знаю, тоже. Это было по добровольному решению подрядных организаций, решили принести свою благодарность»,— рассказал в суде Алексей Дедов.

Господин Шубин, в свою очередь, также подтвердил версию следствия. «Искренне раскаиваюсь. Не знал, что я такой ситуации окажусь — между молотом и наковальней»,— объяснил он.

Судебное решение по делу Алексея Дедова и Дмитрия Шубина будет уже четвертым приговором, вынесенным за коррупцию в ходе строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. К сегодняшнему дню реальные сроки получили уже шесть человек. Самое суровое наказание в девять лет колонии назначено Владимиру Лукину, бывшему руководителю областной корпорации развития, через которую финансировались работы. Дело экс-губернатора Алексея Смирнова начнут рассматривать в особом порядке на этой неделе.

Сергей Толмачев, Воронеж