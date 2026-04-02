Откат по контузии

Экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову за получение более 20 млн руб. взяток от предпринимателей, занимавшихся строительством оборонительных сооружений на границе и ремонтом соцобъектов, грозит 15-летний срок со штрафом в размере 500 млн руб. Фигурант в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания о передаче многомиллионных откатов своему руководителю, на тот момент Роману Старовойту. Последний покончил с собой, а господин Смирнов, признав вину, сослался на излишнюю исполнительность и полученную контузию.

Алексею Смирнову грозит длительный срок за взятки

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В основу рассматриваемого Ленинским райсудом Курска уголовного дела легли события, произошедшие в 2022 году. По версии следственного департамента РФ, на тот момент первый вице-губернатор Алексей Смирнов вместе другим заместителем главы региона Алексеем Дедовым получили 12,9 млн руб. за покровительство ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000», которые занимались ремонтом школ в поселках Солнцево и Субботино, а также лицея в деревне Полевой. Посредником в передаче части денег выступил местный житель Дмитрий Шубин. Еще около 8 млн руб. чиновники получили от депутата облдумы Максима Васильева, чья фирма строила оборонительные сооружения на границе с Украиной в Глушковском районе.

После задержания господин Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, признав вину и дав подробные показания о масштабной коррупции в правительстве Курской области.

По его словам, по инициативе тогдашнего губернатора Романа Старовойта в регионе была выстроена вертикаль, по которой подрядчики передавали откаты с госконтрактов. Незаконные вознаграждения руководителям региона, согласно признаниям господина Смирнова, передавались не только за реализуемые на территории региона проекты, но и за проекты за его пределами. Например, откаты шли за расположенные в Мангушском районе и в Мариуполе в ДНР объекты, к восстановлению которых Курская область подключилась в 2022 году.

По словам господина Смирнова, его коллега Алексей Дедов подбирал подрядчиков, а сам он контролировал поток откатов, передавая половину денег губернатору и распределяя остатки между другими участниками схемы. Согласно его показаниям, взятки он привозил начальнику лично на правительственную базу «Сейм» и передавал через водителя, маскируя их под доставку коньяка и продуктов.

Господин Смирнов рассказал следствию, что таким образом Роман Старовойт мог получить около 100 млн руб., а его заместители оставили себе 30 млн руб.

После того как бывший подчиненный начал сотрудничать со следствием, господин Старовойт был уволен с поста министра транспорта и покончил с собой.

Выступив перед судом, Алексей Смирнов подтвердил показания, данные на предварительном следствии, добавив, что подрядчики сами определяли размер откатов. «Все работы были ими выполнены качественно и в срок. Это подтверждено всеми актами. Все фортификационные сооружения были переданы Министерству обороны в установленные сроки. Туда были направлены войска. Это все было закончено»,— сказал бывший губернатор в суде.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, после выступления подсудимого прошли прения, в ходе которых гособвинитель запросил для него 15 лет колонии со штрафом в размере 500 млн руб. Такой срок может быть максимальным наказанием за два эпизода получения взяток при заключении сделки со следствием, без нее суд путем частичного сложения может назначить более 22 лет. Также в прениях прокурор предложил конфисковать у подсудимого имущество на сумму 21 млн руб. В рамках расследования у господина Смирнова арестовали особняк на Тускарной улице, два гаража, хозпостройки и два земельных участка.

Защита господина Смирнова попросила назначить ему наказание ниже низшего предела в восемь лет, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сам бывший губернатор в последнем слове раскаялся и вспомнил, как в тяжелых условиях старался быстро ликвидировать последствия вторжения ВСУ в Курскую область. По словам господина Смирнова, причиной преступлений могли стать работа в экстренных условиях, полученная контузия и излишняя исполнительность.

Приговор бывшему губернатору вынесут 6 апреля.

Сергей Толмачев, Воронеж