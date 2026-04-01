Линия защиты не выдержала обвинения

Суд в Курске огласил четвертый приговор за хищение бюджетных денег при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Бывший руководитель фонда капремонта Ивановской области, учредивший фирму для строительства линий обороны, получил десять лет колонии, а его подельники — по девять лет. С осужденных взыскан нанесенный ими ущерб на сумму почти в 142 млн руб. Приговор может быть обжалован, так как предприниматели не признали себя виновными.

Ленинский райсуд Курска признал троих предпринимателей виновными в растрате при строительстве приграничных линий обороны. Бывший глава фонда капремонта Ивановский области, а ныне директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров получил десять лет лишения свободы со штрафом в 3,5 млн руб., а руководители ООО «Энергосистема» Максим Воронин и Владимир Коноплев — по девять лет со штрафами в 3,25 млн руб. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, наказание им предстоит отбывать в колонии общего режима.

Суд установил, что в 2022 году фирмы бизнесменов получили контракты на возведение и укомплектование линий обороны в Курской области.

После поступления бюджетных траншей они растратили часть денег, используя в работах более дешевые материалы и оборудование и завышая их стоимость в документах о приемке. Ущерб следственный департамент МВД оценил в 141,7 млн руб. Эта сумма была взыскана с предпринимателей в солидарном порядке.

Ключевой фигурант дела Денис Федоров в 2021–2022 годах возглавлял фонд капремонта Ивановской области. По работе в этом регионе он был знаком с Владимиром Лукиным, который был советником местного губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству, а позже переехал в Курск, где возглавил областную корпорацию развития. После того как корпорация стала распоряжаться деньгами на строительство защитных сооружений, господин Федоров прибыл в Курск и зарегистрировал там фирму, сразу же получившую многомиллионные госконтракты.

Денис Федоров не признался в хищениях. «Если бюджетные средства были действительно похищены, я морально чувствую свою вину, потому что стал невольным участником этого, потому что подписывал документы»,— объяснил он в суде.

По словам подсудимого, он лишь выступал директором компании, а все сделки от ее лица заключал по указанию бывшего начальника департамента ЖКХ Ивановской области Владислава Мартьянова, чья сестра Снежана работала заместителем руководителя корпорации развития Курской области. Сам господин Мартьянов в прошлом году стал фигурантом уголовного дела о взятках, но смог скрыться из-под домашнего ареста. Его сестра была оштрафована на 320 тыс. руб. за хищение средств ивановского фонда капремонта.

Другие подсудимые — Максим Воронин и Владимир Коноплев — признали свою вину частично в части пособничества при совершении растраты. По их словам, они занимались строительным бизнесом с 2018 года, а в Курской области выполнили свои обязательства в полном объеме.

Господин Воронин просил учесть при назначении ему наказания многочисленные грамоты, благодарности и патент за научную работу, которую повсеместно используют в нефтегазовой отрасли, а Коноплев — активное сотрудничество со следствием. Суд, впрочем, не посчитал возможным существенно смягчить их наказание.

Суд в Курске вынес уже четыре приговора за хищения при строительстве линий обороны.

К реальным срокам на данный момент приговорены десять человек. До сегодняшнего дня самое суровое наказание было у экс-главы корпорации развития Владимира Лукина, который в феврале получил девять лет за растрату почти 153 млн руб.

Одно из самых мягких наказаний в декабре прошлого года получил бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, чьи фирмы участвовали в строительстве сооружений: он был приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Решения суда в курских следственных изоляторах ожидают бывший губернатор Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, бравшие многомиллионные взятки от подрядчиков государственных контрактов. На этой неделе прокуратура в прениях предложила назначить господину Дедову 19 лет колонии.

Сергей Толмачев, Воронеж