Число пострадавших при пожаре в калининградском ТЦ выросло до пяти человек

При тушении пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде пострадали двое пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калининградской области. Общее число пострадавших увеличилось до пяти человек.

«При тушении пожара в торговом центре пострадали два пожарных, они были доставлены в больницу. Угрозы жизни нет», — указывается в сообщении ведомства. В МЧС также отметили, что ликвидация возгорания продолжается.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал, что в результате пожара пострадали три человека. По словам главы региона, ожогов никто не получил, однако двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Одного из них уже отпустили домой.

Торговый центр «Гиант» загорелся сегодня на Московском проспекте Калининграда. Губернатор региона сообщал, что в результате пожара пострадали три человека. По данным СМИ, причиной пожара могло стать возгорание электрокара, припаркованного у стены ТЦ, — предположительно, с машины пламя распространилось по фасаду. Пожарные локализовали возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде на площади 7 тыс. кв. метров.