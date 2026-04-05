Пожар в калининградском ТЦ локализовали на площади 7 тыс. кв. метров

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде на площади 7 тыс. кв. метров. Об этом рассказала пресс-служба МЧС по Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в Telegram, что сотрудники МЧС продолжают работу. По его информации, сотрудники торгового центра успели эвакуировать всех находившихся в здании — около 140 человек. Из двоих госпитализированных одного уже отпустили домой, второго отправят на амбулаторное лечение после необходимых процедур.

Также на место происшествия уже прибыли дознаватели для оценки причин инцидента. «Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле», — отметил господин Беспрозванных.

Торговый центр «Гиант» загорелся сегодня на Московском проспекте Калининграда. Губернатор региона сообщал, что в результате пожара пострадали три человека. По его словам, ожогов никто не получил, однако двоим пострадавшим потребовалась госпитализация. По данным СМИ, причиной пожара могло стать возгорание электрокара, припаркованного у стены ТЦ, — предположительно, с машины пламя распространилось по фасаду.