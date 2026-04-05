В Калининграде загорелся торговый центр

В Калининграде на Московском проспекте загорелся торговый центр «Гиант». Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в Telegram.

«На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет», — написал господин Беспрозванных.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона передает, что площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров. Предварительно, огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. При этом РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что первым мог загореться припаркованный электрокар, после чего пламя перешло на фасад.

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате происшествия три человека получили ожоги и отравление угарным газом.