Три человека пострадали при пожаре в торговом центре Калининграда

В результате пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов», — сообщил чиновник в Max. По его словам, двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

По данным СМИ, причиной пожара могло стать возгорание электрокара, припаркованного у стены ТЦ — предположительно, с машины пламя распространилось по фасаду. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м.