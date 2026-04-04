Главные новости за 4 апреля: Кавказ

В 2027 и 2028 годах в Пятигорске и Кисловодске заработают два санатория за 9,3 млрд руб. Объем инвестиций в пятигорский санаторий «Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*» составляет 4,8 млрд руб. Инвестором выступает компания «Горный Бриллиант». А в 2028 году в Кисловодске планируют достроить санаторий «Белая скала».

Жители Ставрополья внесли более 12 тыс. идей по благоустройству городских и сельских территорий. По этому показателю край занял первое место среди регионов России, обогнав Саратовскую область и Санкт-Петербург.

Сотрудники УФСБ России по Северной Осетии на основе материалов департамента по обеспечению безопасности «Росгосстраха» пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся пять лет обналичиванием полисов ОСАГО и ДСАГО. Ущерб от деятельности мошенников составил 10 млн руб. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

К летнему сезону 2026 года планируют пустить прямые авиарейсы между столицей Кабардино-Балкарии — городом Нальчик и Республикой Абхазия.

С начала 2026 года в Кисловодске выдано 180 уведомлений о нарушении дизайн-кода, составлен 41 протокол, устранено 57 нарушений.