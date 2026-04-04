В Кисловодске и Пятигорске откроют два новых санатория за 9,3 млрд рублей

В 2027 и 2028 годах в Пятигорске и Кисловодске заработают два санатория за 9,3 млрд руб. Объем инвестиций в пятигорский санаторий «Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*» составляет 4,8 млрд руб. Инвестором выступает компания «Горный Бриллиант». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

По проекту четырехзвездочный санаторий будет состоять из 272 номеров, лечебного центра, SPA-зоны, бассейна, ресторана, конференц-зала и ритейл-пространства.

В 2028 году в Кисловодске планируют достроить санаторий «Белая скала». Он будет представлять пятизвездочный многофункциональный комплекс с гостиницей, медицинским центром и SPA-комплексом со 120 номерами. Общий объем инвестиций в создание комплекса составит 4,5 млрд рублей.

