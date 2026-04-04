Ставрополье заняло первое место в России по числу предложений по благоустройству

Жители Ставрополья внесли более 12 тыс. идей по благоустройству городских и сельских территорий. По этому показателю край занял первое место среди регионов России, обогнав Саратовскую область и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

Сейчас муниципалитеты готовят итоговый список дизайн-проектов, которые планируется представить на всероссийское голосование для выбора общественных пространств для благоустройства в 2027 году.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Ставрополе за время отбора проектов по благоустройству поступило 16,5 тыс. заявок. Из этого перечня сформировали список из семи территорий для дальнейшего голосования. В него вошли скверы у школ № 41, 47, 39, детсада №85, пересечение Севрюкова и Мутнянской, проезд Врачебный и площадка у кинотеатра «Мир».

Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Наталья Белоштейн