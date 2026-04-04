В Северной Осетии раскрыли ОПГ по обналичиванию страховок

Сотрудники УФСБ России по Северной Осетии на основе материалов департамента по обеспечению безопасности «Росгосстраха» безопасности пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся пять лет обналичиванием полисов ОСАГО и ДСАГО. Ущерб от деятельности мошенников составил 10 млн руб. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Основу группировки составляли известные в регионе автоюристы, которые применяли весь спектр методов для незаконного обогащения за счет страховых компаний. Они инсценировали ДТП, затягивали сроки урегулирования, а затем обращались в суд для увеличения выплат за счет штрафов и пеней. Также они использовали двойные списания по исполнительным листам и другие мошеннические схемы.

Особенностью этой группы было то, что они предпочитали обращаться в страховые компании и суды не от имени «пострадавших граждан», а от лица юридических лиц. Для этого они создавали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, на балансе которых находились десятки автомобилей, постоянно попадавших в аварии и застрахованных по ОСАГО и ДСАГО.

Ущерб «Росгосстраху» составил более 10 млн руб. Кроме того, выяснилось, что участники группы пытались незаконно списать со счета страховой компании более 96 млн руб. по исполнительным листам, которые были выданы на основании неправомерного судебного решения.

Лидеры группировки были задержаны в середине марта 2026 года. В ходе обысков по их адресам и в офисах были найдены улики, свидетельствующие о мошенничестве. Среди изъятых материалов — документы и печати фиктивной компании, через которую было оформлено 23 страховых случая по ОСАГО с искусственно созданными ДТП.

Участники группировки заключены под стражу. Расследование продолжается, запланировано возбуждение новых уголовных дел по дополнительным криминальным эпизодам.

Наталья Белоштейн