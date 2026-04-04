За первую неделю апреля «Магнит» выплатил более 400 млн рублей по облигациям

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате доходов по ценным бумагам. Речь, в частности, идет о бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигациях серии БО-005Р-05 и БО-004Р-05. Сообщения опубликованы на ресурсе центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Купонный доход по облигациям серии БО-005Р-05 за четвертый купонный период (3 марта — 2 апреля 2026 года) составил в общем 368 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу — 13,81 руб. Общее количество облигаций, по которым выплачены доходы,— 26,65 млн штук.

Купонный доход по облигациям серии БО-004Р-05 за 16-й купонный период (4 марта — 3 апреля 2026 года) составил 34,9 млн руб. Доход на одну облигацию — 13,85 руб. Общее количество ценных бумаг, по которым выплачены доходы, 2,52 млн штук.

Как ранее писал «Ъ», оператор «Магнита» АО «Тандер» в 2025 году закончил год с чистым убытком в 22,5 млрд руб. Выручка компании за 2025 год выросла на 13% по сравнению с годом ранее и составила 3,05 трлн руб. 2024 год компания закончила с чистой прибылью 46,4 млрд руб. Ее выручка составляла 2,7 трлн руб. За 2025 год себестоимость продаж выросла на 13% и составила 2,2 трлн руб. Коммерческие расходы достигли 746,5 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее. Расходы на обслуживание долга увеличились в 1,7 раза и достигли 163,9 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась до 138,7 млрд руб., что почти на 13% меньше показателя 2024 года. В пресс-службе «Магнита» связали убыток с возросшими капитальными вложениями. За 2025 год компания открыла более 2,5 тыс. магазинов и обновила еще более 3,1 тыс. торговых точек.

По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в случае с «Магнитом» речь идет о рекордных расходах на обслуживание процентов по кредитам, взятым в том числе на покупку сетей «Азбука вкуса» и «Самбери». Это привело к росту общей задолженности компании почти вдвое, до 430 млрд руб., отмечает эксперт.

Дмитрий Михеенко