Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выручка санатория «Лаба» снизилась за год на 104 млн рублей

Выручка АО «Санаторий "Лаба"» за 2025 год составила 442,7 млн руб. Это почти на 104 млн руб. меньше, чем в 2024 году (547 млн руб.). Данные о финансовой отчетности предприятия опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: официальный сайт санатория «Лаба»

Чистая прибыль АО «Санаторий "Лаба"» за 2025 год составила 1,27 млн руб., что на 399 тыс. руб. меньше, чем годом ранее (1,67 млн руб. — в 2024 году). Снизилась также кредиторская задолженность общества: на 31 декабря 2025 года она составила 118,6 млн руб. (на 31 декабря 2024 года — 180,4 млн руб.). Дебиторская задолженность предприятия на конец декабря прошлого года составила 24,6 млн руб., годом ранее она составляла 45,4 млн руб.

По данным системы Rusprofile, АО «Санаторий "Лаба"» работает с 1994 года, специализируясь на санаторно-курортной деятельности. Генеральным директором с 2008 года является Лада Коршунова. Данные об учредителях в открытых источниках не раскрываются. Наличие действующих лицензий на медицинскую деятельность и пользование недрами для добычи подземных вод указывает на ведение регулируемой, лицензируемой деятельности. В 2025 году компания зарегистрировала новый товарный знак.

«Рентабельность общества остается низкой. Финансовая модель демонстрирует признаки напряженности: коэффициент обеспеченности собственными средствами отрицательный (–3,15), а доля собственного капитала в активах минимальна (коэффициент автономии 0,02). Это указывает на высокую зависимость от заемного финансирования. Оценки платежеспособности и финансовой устойчивости указывают на наличие рисков»,— говорится в отчете Rusprifile.

По объему выручки в 2024 году компания занимает 36-е место среди 39 организаций отрасли в Краснодарском крае и 158-е место по России.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2025 году в санаторно-курортных организациях на Кубани оздоровились 1,65 млн человек. При этом в августе загрузка здравниц достигала 97,5%. В ведомстве ожидают, что в 2026 году загрузка здравницы сохранится на уровне прошлого года.

Как отметила генеральный директор АО «Санаторий “Лаба”» Лада Коршунова, в 2026 году в санаторно-курортной отрасли края сохраняется несколько устойчивых трендов. Во-первых, продолжается рост внутреннего спроса на организованный оздоровительный отдых. Во-вторых, усиливается медицинская специализация. В-третьих, наблюдается рост интереса к коротким программам (7–10 дней). Однако, по словам госпожи Коршуновой, без системных инвестиций в медицинскую базу и сервис конкурировать в федеральном масштабе становится сложно. Среди ключевых проблем санаторно-курортной отрасли эксперт назвала износ инфраструктуры в части объектов советского периода, дефицит медицинских кадров в регионах, рост операционных затрат (энергетика, фонд оплаты труда, продукты), а также необходимость модернизации маркетинга.

Дмитрий Михеенко

Новости компаний Все