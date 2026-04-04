Выручка санатория «Лаба» снизилась за год на 104 млн рублей

Выручка АО «Санаторий "Лаба"» за 2025 год составила 442,7 млн руб. Это почти на 104 млн руб. меньше, чем в 2024 году (547 млн руб.). Данные о финансовой отчетности предприятия опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: официальный сайт санатория «Лаба»

Чистая прибыль АО «Санаторий "Лаба"» за 2025 год составила 1,27 млн руб., что на 399 тыс. руб. меньше, чем годом ранее (1,67 млн руб. — в 2024 году). Снизилась также кредиторская задолженность общества: на 31 декабря 2025 года она составила 118,6 млн руб. (на 31 декабря 2024 года — 180,4 млн руб.). Дебиторская задолженность предприятия на конец декабря прошлого года составила 24,6 млн руб., годом ранее она составляла 45,4 млн руб.

По данным системы Rusprofile, АО «Санаторий "Лаба"» работает с 1994 года, специализируясь на санаторно-курортной деятельности. Генеральным директором с 2008 года является Лада Коршунова. Данные об учредителях в открытых источниках не раскрываются. Наличие действующих лицензий на медицинскую деятельность и пользование недрами для добычи подземных вод указывает на ведение регулируемой, лицензируемой деятельности. В 2025 году компания зарегистрировала новый товарный знак.

«Рентабельность общества остается низкой. Финансовая модель демонстрирует признаки напряженности: коэффициент обеспеченности собственными средствами отрицательный (–3,15), а доля собственного капитала в активах минимальна (коэффициент автономии 0,02). Это указывает на высокую зависимость от заемного финансирования. Оценки платежеспособности и финансовой устойчивости указывают на наличие рисков»,— говорится в отчете Rusprifile.

По объему выручки в 2024 году компания занимает 36-е место среди 39 организаций отрасли в Краснодарском крае и 158-е место по России.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2025 году в санаторно-курортных организациях на Кубани оздоровились 1,65 млн человек. При этом в августе загрузка здравниц достигала 97,5%. В ведомстве ожидают, что в 2026 году загрузка здравницы сохранится на уровне прошлого года.

Как отметила генеральный директор АО «Санаторий “Лаба”» Лада Коршунова, в 2026 году в санаторно-курортной отрасли края сохраняется несколько устойчивых трендов. Во-первых, продолжается рост внутреннего спроса на организованный оздоровительный отдых. Во-вторых, усиливается медицинская специализация. В-третьих, наблюдается рост интереса к коротким программам (7–10 дней). Однако, по словам госпожи Коршуновой, без системных инвестиций в медицинскую базу и сервис конкурировать в федеральном масштабе становится сложно. Среди ключевых проблем санаторно-курортной отрасли эксперт назвала износ инфраструктуры в части объектов советского периода, дефицит медицинских кадров в регионах, рост операционных затрат (энергетика, фонд оплаты труда, продукты), а также необходимость модернизации маркетинга.

