В санаториях Кубани в 2025 году оздоровились более 1,6 млн туристов

В 2025 году в санаторно-курортных организациях на Кубани оздоровились 1,65 млн человек. При этом в августе загрузка здравниц достигала 97,5%. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В ведомстве ожидают, что в 2026 году загрузка здравницы сохранится на уровне прошлого года.

«В рамках реализации инвестиционных проектов до 2029 года запланировано создание шести санаторно-курортных организаций в сфере оздоровительного туризма более чем на 47 млрд руб.»,— прокомментировали в минтуризма края.

Как отметила генеральный директор АО «Санаторий Лаба» Лада Коршунова, в 2026 году в санаторно-курортной отрасли края сохраняется несколько устойчивых трендов. Во-первых, продолжается рост внутреннего спроса на организованный оздоровительный отдых. Рынок структурировался: потребитель стал более требовательным к медицинской составляющей, качеству номерного фонда и уровню сервиса.

Во-вторых, усиливается медицинская специализация. Санатории уходят от формата «отдых с процедурами» к полноценным программам с диагностикой, персонализированными протоколами и постсанаторным сопровождением. В-третьих, наблюдается рост интереса к коротким программам (7–10 дней), что связано с ограниченным отпускным ресурсом у работающего населения, отметила собеседница «Ъ-Кубань».

Однако без системных инвестиций в медицинскую базу и сервис конкурировать в федеральном масштабе становится сложно, считает Лада Коршунова. Среди ключевых проблем санаторно-курортной отрасли эксперт назвала износ инфраструктуры в части объектов советского периода, дефицит медицинских кадров в регионах, рост операционных затрат (энергетика, фонд оплаты труда, продукты), а также необходимость модернизации маркетинга.

Сергей Емельянов