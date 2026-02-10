РКН пообещал продолжить замедление Telegram

Telegram не соблюдает российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству, заявили «Ъ» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). В этих условиях ведомство продолжит ограничивать работу мессенджера, чтобы добиться от Telegram исполнения законов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В РКН подтвердили, что открыты к работе с любыми российскими и иностранными интернет-ресурсами. Для этого, уточнили в ведомстве, необходимо одно условие — «уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации».

Среди ключевых факторов для успешного сотрудничества РКН назвал размещение серверов в РФ, безопасность персональных данных, защита граждан от мошенничества, а также создание условий для пресечения экстремизма и терроризма. В отношении сервисов, которые систематически игнорируют российские законы, подчеркнули в ведомстве, будут вводиться последовательные ограничения.

В РКН напомнили, что меры по замедлению начали применять еще в августе 2025 года. Тогда для российских пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) была «частично ограничена» функция звонков. В ведомстве объясняли замедление тем, что оба мессенджера стали использоваться для обмана россиян, а их владельцы игнорируют требования к работе в РФ.