Главные новости за 3 апреля: Сочи

Чайные плантации в Сочи планируют увеличить с 408 га до 770 га. Хозяйства Сочи восстанавливают и реконструируют чайные плантации на территории 375 га. Известно, что чаепригодные земли в районе занимают 1,2 тыс. га, в эксплуатации находятся 408 га, что составляет 33,9%.

Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Лазаревском районе Сочи завершено. Первый этап строительства учебного учреждения был закончен в конце 2025 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию объект получил 31 марта 2026 года.

Четвертый кассационный суд смягчил наказание двоим жителям Сочи, которые признаны виновными в реализации мошеннической схемы под видом участия в торгах. В период с 2019 по 2022 год участники преступной группы Эвелина П. и Елена Ф. ввели в заблуждение 28 человек и получили от них более 200 млн руб.

В Сочи испытали систему автоматического контроля за нарушениями на контейнерных площадках. Система фото- и видеофиксации нарушений тестируется на 20 контейнерных площадках города, в ее функции включен искусственный интеллект.

В аэропорту Сочи, по данным на 10:20 мск, задержаны 23 рейса на прилет и на вылет. С 20:42 мск 2 апреля в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее они вводились для обеспечения безопасности полетов.