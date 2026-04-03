Территории чайных плантаций в Сочи могут расширить вдвое

Чайные плантации в Сочи планируют увеличить с 408 га до 770 га, об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхозпода.

Хозяйства Сочи восстанавливают и реконструируют чайные плантации на территории 375 га. Известно, что чаепригодные земли в районе занимают 1,2 тыс. га, в эксплуатации находятся 408 га, что составляет 33,9%. Общую площадь действующих плантаций планируют увеличить почти вдвое в ближайшее время.

Площадь 420 га в настоящее время не является эффективной для восстановления. В ведомстве подчеркнули, что это мелкоконтурные земельные участки, которым требуется дорогостоящее капельное орошение. Перезакладка чайных плантаций на этой площади возможна после обустройства данной системы орошения.

