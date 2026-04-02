Закадровый резерв

Зарплаты ключевых специалистов в кинопроизводстве — операторов, звукорежиссеров, сценаристов и т. д.— за прошлый год выросли в среднем на 20–30%, такую оценку дают в Институте развития интернета (ИРИ). Среди причин роста участники рынка называют общее удорожание производства, а также сокращение его объемов: это влияет на баланс спроса и предложения на рынке специалистов.

ИРИ — одна из крупнейших в России организаций, субсидирующая производство социально значимого контента, в том числе сериалов и фильмов,— провела аналитику по статьям расходов во входящих ей заявках 2025 года по отношению к 2024 году, рассказал в интервью “Ъ” гендиректор организации Алексей Гореславский. Он уточнил, что сравнивались только однотипные продукты — большие восьмисерийные сериалы, в которых средняя продолжительность серии составляет 45 минут.

Некоторые позиции в производственном процессе особенно выросли. Например, операторы: рост по этой категории составил 29% год к году, сообщил господин Гореславский. По звукорежиссерам «ценник» вырос на 27%, по сценаристам — на 20%. Расценки актеров выросли в среднем на 25%. При этом, например, режиссер-постановщик — лишь на 4,31%, осветительная группа — 4,96%: «То есть совсем не сильно подросли позиции. Каскадеры, пиротехники, консультанты — 5,5%».

Объем господдержки кинопроизводства вырос в 2025 году на 26% год к году и достиг 39,7 млрд руб. Так, бюджет Института развития интернета составлял 25,3 млрд руб., что на 40% выше показатели прошлого года, Фонда кино — 10,2 млрд руб., а бюджет Министерства культуры на поддержку киноиндустрии вырос на 4%, до 4,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 сентября 2025 года). Также в J’son & Partners Consulting отмечали, что число релизов, созданных при поддержке государственных фондов, в целом выросло за второе полугодие 2025 года на 33%, до 40 проектов (см. “Ъ” от 4 марта).

В «Кион» видят рост стоимости ключевых специалистов — операторов, звукорежиссеров, сценаристов и других — в среднем в диапазоне 10–15% год к году. При этом за последний год динамика замедлилась после периода бурного роста зарплат, отметил представитель онлайн-кинотеатра. По его словам, основные причины носят системный характер — общее удорожание производства и сопутствующих процессов, а также сокращение объемов производства, что влияет на баланс спроса и предложения на рынке специалистов.

В целом, производственная инфляция за прошлый год составила 10%, такую оценку приводила в интервью “Ъ” гендиректор ТНТ Тина Канделаки (см. “Ъ” от 23 декабря 2025 года). Одной из причин роста цен она называла увеличение числа оригинальных проектов на рынке. Впрочем, по данным J’son & Partners Consulting, их число выросло незначительно в годовом разрезе — лишь на 6%, до 325 оригинальных проектов.

200 миллиардов рублей составила выручка онлайн-кинотеатров от подписки, рекламы и лицензирования контента по итогам 2025 года, по данным TelecomDaily.

Оценивать динамику ставок в индустрии через усредненные показатели сложно, особенно в сегменте творческих специалистов — режиссеров, сценаристов и операторов-постановщиков, где разброс внутри одной категории может отличаться в разы, говорит гендиректор «Старт Продакшн» (входит в ГК Start) Сергей Маевский: «В таких условиях средние значения не всегда отражают реальную ситуацию по рынку. По техническим специалистам динамика также неоднородна: их стоимость определяется количеством смен и условиями работы, включая переработки, что может существенно влиять на итоговые цифры». При этом в отдельных категориях за последний год, соглашается топ-менеджер, действительно наблюдался значимый рост, но он носит неравномерный характер. В целом рынок сегодня все больше сегментируется и развивается неравномерно с точки зрения ставок, уточнил господин Маевский: «На этом фоне творческие специальности, несмотря на их вклад в конечный результат, нередко остаются недооцененными по сравнению с техническими профессиями». Представитель «Кинопоиска» не ответил “Ъ”, в Okko отказались от комментариев.

Юлия Юрасова