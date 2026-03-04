Проекты по расписанию

Российские стриминги во втором полугодии 2025 года выпустили 174 оригинальных проекта, что на 11% выше показателей прошлого года. Выросло и число проектов, созданных при господдержке,— на 33%. Основной рост новых проектов пришелся на документальные: участники рынка отмечают, что они позволяют быстрее адаптировать контент под запрос аудитории за счет более короткого производственного цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием J’son & Partners Consulting, которое посвящено контентным стратегиям онлайн-кинотеатров в России за второе полугодие 2025 года. Из него следует, что стриминги в июле—декабре нарастили число новых проектов на 11%, до 174 релизов. Основной рост пришелся на документальные проекты: их число за период выросло на 48%, до 37 проектов. На втором месте по динамике — анимация, число релизов во втором полугодии выросло на 33%, до 8. Заметнее всего за период выросло предложение со стороны «Кион» (на 67% год к году, до 40), следом идет Okko (42%, до 61 релиза), замыкает топ-3 Premier (на 36%, до 45). Другие участники рынка — «Иви», «Кинопоиск» — незначительно, но также нарастили число новых релизов. Wink и Start фактически сохранили количество тайтлов на уровне прошлого года.

Объем господдержки кинопроизводства вырос в 2025 году на 26% год к году и достиг 39,7 млрд руб.

Так, бюджет Института развития интерната (ИРИ) составляет 25,3 млрд руб., что на 40% опережает показатели прошлого года, Фонда кино — 10,2 млрд руб., а бюджет Министерства культуры на поддержку киноиндустрии вырос на 4%, до 4,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 сентября 2025 года). Также в J’son & Partners Consulting отмечают, что число релизов, созданных при поддержке государственных фондов, в целом выросло за период на 33%, до 40 проектов. При этом количество игровых сериалов в категории во втором полугодии сократилось с 14 до 12. Аналитики связывают это с длительным производственным периодом больших исторических проектов с участием ИРИ. При этом существенно выросло количество выпущенных документальных и нон-скриптид проектов, большинство из которых также создано при поддержке организации.

В бюджете на 2026 год господдержка производства российского контента по-прежнему остается высокой, отмечают в J’son & Partners Consulting, но прирост по сравнению с 2025 годом сравнительно небольшой — на 2% (заявленные проекты на 2026 год). Бюджет Минкультуры вырос всего на 1,5%, до 4,8 млрд руб., у ИРИ — на 2,3% (почти 26 млрд руб.), у Фонда кино — на 2%, составив 10,4 млрд руб.

Второе полугодие традиционно более активно по релизам: осенне-зимний сезон — ключевой период борьбы за зрительское внимание, поэтому платформы концентрируют премьеры именно в это время, напоминает гендиректор кластера «Кион» Алексей Иванов. Так, рост числа проектов во втором полугодии во многом компенсирует более сдержанное первое, когда идет период планирования, уточняет топ-менеджер. Сами документальные проекты становятся частью единой контентной стратегии, они выходят в связке с художественными сериалами или фильмами, усиливая интерес к теме и продлевая жизненный цикл франшизы, говорит господин Иванов: «Например, после премьеры сериала "Дорогой Вилли" (о канцлере ФРГ Вилли Брандте.— “Ъ”) был выпущен документальный цикл "Дорогой Вилли. Настоящая история", который расширил исторический контекст и позволил аудитории глубже погрузиться в реальную фактуру событий».

Увеличение числа документальных релизов связано с относительно коротким производственным циклом и возможностями коллабораций, что позволяет быстрее адаптировать контент под запросы аудитории, считает гендиректор Premier Виктория Михно. В Okko называют стратегию развития документальной линейки эффективной, ведь она позволяет выстраивать целостную контентную экосистему и усиливать вовлеченность зрителей. В результате в 2025 году среднемесячная база подписчиков сервиса выросла на 48%, общее время смотрения — на 81% год к году, а время смотрения оригинального контента увеличилось на 53%, уточнил представитель онлайн-кинотеатра. «Говорить о сокращении или росте документальных проектов не приходится. Релизы выходят в соответствии с контентным планом в течение всего года и по мере готовности проекта к цифровому релизу»,— добавили в Wink. В «Иви» отказались от комментариев, в «Кинопоиске» не ответили “Ъ”.

Юлия Юрасова