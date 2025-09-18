Это не оригинально

Российские стриминги в первом полугодии выпустили 96 оригинальных проектов, что на 14% ниже показателей прошлого года. Кроме того, почти на 30% сократилось количество проектов, созданных с помощью господдержки. Участники рынка отказываются от запуска новых релизов и наращивают инвестиции в производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием J’son & Partners Consulting, которое посвящено контентным стратегиям онлайн-кинотеатров в России за первое полугодие 2025 года. Из него следует, что стриминги в январе—июне сократили число новых проектов на 14% год к году, до 96 релизов. Основное сокращение пришлось на игровые сериалы (их количество уменьшилось на 15%, до 62) и документальные и нон-скриптед проекты (показатель сократился на 46%, до 13). При этом сильнее всего за период выросло предложение со стороны Okko (на 81% год к году, до 38), в то время как другие участники рынка («Иви», Premier, Start, Wink) предпочли снизить число новых релизов.

Также в J’son & Partners Consulting отмечают, что в январе—июне существенно сократилось количество проектов, созданных при поддержке госфондов,— с 35 релизов в первом полугодии прошлого года до 26 в этом году: «Это в том числе связано с производственным циклом проектов, получающих финансирование (часть из них зрители увидят только в 2026 или 2027 годах.— “Ъ”)». Основное снижение — в категории документальных и нон-скриптид проектов, снятых при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и других. Аналитики уточняют, что это отразилось на предложении Premier, которое сократилось на 49% до 18 штук.

При этом сам объем господдержки кинопроизводства вырос в 2025 году на 26% год к году и достиг 39,7 млрд руб., говорится в исследовании. Так, бюджет ИРИ составляет 25,3 млрд руб., что на 40% опережает показатели прошлого года, Фонда кино — 10,2 млрд руб., а бюджет Министерства культуры на поддержку киноиндустрии вырос на 4%, до 4,2 млрд руб.

Параллельно за январь—июнь также сократилось число проектов, доступных только в одном онлайн-кинотеатре,— на 17%, отмечают в J’son & Partners Consulting. Коллаборации между онлайн-кинотеатрами сохраняются на уровне 18 тайтлов в полугодие, говорится в исследовании, однако «существенного роста в количестве совместных тайтлов за рассматриваемый период не произошло — плюс один тайтл за период».

В Premier подтверждают изменение контентной стратегии в этом году. «Число выпущенных проектов, которым онлайн-кинотеатры мерились в конце года,— устаревшая практика, которая не показывает реального успеха компании. Настоящий результат демонстрируют просмотры, количество новых платящих подписчиков, обсуждаемость проектов», — заверяет генпродюсер Premier и Rutube Давид Кочаров. Топ-менеджер уточнил, что платформа наращивает инвестиции в производство — в частности, онлайн-кинотеатр заходит в партнерство с продюсерской компанией Arna Media. Общий объем инвестиций от двух участников составит 1,6 млрд руб., они пойдут на совместное производство полных метров, говорит господин Кочаров.

В «Кинопоиске» прогнозируют, что тренд на сокращение количества оригинальных проектов сохранится и во второй половине года: «Если в 2024 году платформы меньше экспериментировали с форматами полнометражных фильмов и документальных фильмов и сериалов, то в первом полугодии 2025 года снизилось и количество игровых сериалов — главного формата для привлечения новой аудитории». Сам онлайн-кинотеатр не сокращал затрат на производство оригинальных проектов: в этом году он планирует инвестировать в собственные фильмы и сериалы не меньше, чем в 2024 году. Тем не менее представитель платформы не раскрыл размеров средств, инвестированных в оригинальные проекты в прошлом году.

Юлия Юрасова