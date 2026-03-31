Директор похоронного бюро Полянский объяснил, почему в Краснодаре нет крематория

Такому крупному городу как Краснодар необходим как минимум один хороший крематорий. Об этом в беседе с «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор похоронного бюро «Свет» Евгений Полянский. По его словам, сегодня на весь Краснодарский край действует только один крематорий — в Новороссийске. Также из региона тела везут на кремацию в два крематория Ростова-на-Дону.

«Если говорить о Краснодаре, то городу достаточно одного хорошего крематория. В Краснодаре пытались его открыть, даже анонсировали 100 млн руб. вложения, но некоторые личности выстроили коррупционную схему. Я еще в 2019 году вышел с такой инициативой, мы встречались с губернатором, он дал распоряжение, было несколько совещаний на уровне вице-губернаторов, это все было. Сначала нас остановил Сovid-19, потом выборы, потом Василий Швец, который был назначен куратором проекта, ушел работать мэром Анапы. Инициативу было перехватил мэр Краснодара Евгений Первышов, но сегодня 2026 год и в городе до сих пор нет крематория. Нам ничего не дали построить»,— рассказал Евгений Полянский.

По его словам, за последние пять лет кремация по статистике составляла 10-15% от всех захоронений в Краснодарском крае. Сейчас она доходит 40%. Если в городе есть крематорий, то кремация там, по словам Евгения Полянского, доходит до 70%. Кроме того, крематорий — это, по утверждению эксперта, огромная экономия.

«Порядка 300 гектаров в Краснодаре выделили под Копанское кладбище. Такими темпами уже через пять лет оно будет полностью все засеяно захоронениями. Замечу, что под кладбище отдаются земли сельхозназначения. Мы просто берем и отдаем 300 гектаров под кладбище. В то же время на 10 гектарах мы можем разместить порядка 100 тыс. ячеек. Это 10 лет захоронений. Кроме того, создается парковая территория, земля не засоряется. Сейчас Роспотребнадзор стал очень требовательно к этому относиться. В Ростове, например, делают новое кладбище, и на 40 гектарах земли вырывают котлован глубиной три метра, засыпают все гидромембранами и зарывают. Там бюджет больше 1,5 млрд руб. только на подготовку земли. При этом, замечу, у нас кладбища все бесплатные. То есть мы не можем на этом зарабатывать. Ни государство, ни коммерсанты не могут»,— рассказал Евгений Полянский.

Он также отметил, что средняя стоимость кремации сегодня составляет 95 тыс. руб., а традиционного захоронения — 120 тыс. руб. При этом, в стоимость кремации входит транспортировка тела до крематория, которая составляет порядка 17,5 тыс. руб. «Если бы это был Краснодар, то есть у нас бы транспортировка входила в стоимость кремации. А мы ввозим и кормим Ростов»,— рассказал эксперт.

По его данным, за последние пять лет в России построили всего 12 крематориев, однако две трети из них — крематории второго типа. Эксперт пояснил, что такие крематории представляют собой только производственную зону с печами для сжигания тел и не имеют даже зала прощания. Евгений Полянский приводит статистику: в США — 1870 крематориев, в Китае — 1700, в Японии — 600, в Германии — 144 крематория, в России — 37.

Полный текст интервью «Наше отношение к смерти определяет наше отношение к жизни» читайте в «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко