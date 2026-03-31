В Минэкономики рассказали о планах России продлить безвиз с Китаем

Россия может продлить безвизовый режим с Китаем, который действует до 14 сентября, рассказал глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, обе страны в этом заинтересованы.

Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам точно нужен вариант сохранения этого режима в любой форме. Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться»,— сказал господин Решетников (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что новое безвизовое соглашение может открыть автотуризм между странами.

Максим Решетников добавил, что министерство подведет итоги первого квартала применения безвиза, который «только-только по полной отработан». Во втором квартале Минэкономики и МИД выработают совместную позицию по этому вопросу.

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для россиян. Они могут въехать в КНР по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. До того же срока зеркально введен безвиз для туристов из КНР. По данным «РИА Новости», в четвертом квартале 2025 года россияне совершили рекордные 745 тыс. поездок в Китай (+40% год к году).

Подробности — в материале «Ъ» «С ответным туристическим визитом».