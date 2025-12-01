С ответным туристическим визитом

Решение российских властей отменить с 1 декабря 2025 года визы для туристов из Китая может привести к росту турпотока на 15–30% уже в 2026 году. Позитивный эффект начнет прослеживаться с февраля, прогнозируют эксперты, когда в КНР отмечается Новый год по восточному календарю. Китай лидирует по въездному турпотоку в Россию, но в этом году активность путешественников из этой страны сократилась из-за роста стоимости поездок.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2026 году количество туристических прибытий из Китая в Россию может вырасти на 30% к значению 2025 года за счет отмены виз, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Число визитов в классические туристические центры, по его словам, прибавит 20%, приграничный турпоток — 40%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин делает более скромный прогноз: рост на уровне 15% год к году. При благоприятном сценарии увеличение могло бы составить 30–40%, но сейчас действуют в том числе негативные факторы, замечает он.

Гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин рассчитывает на увеличение числа поездок граждан Китая в рамках групповых туров на 10–15%, индивидуальных — не менее чем на 50%.

Гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко также прогнозирует увеличение турпотока, не исключая, что он сможет превысить допандемийный. Позитивный эффект, по мнению господина Ромашкина, начнет прослеживаться с февраля, периода новогодних каникул в Китае. На значениях 2025 года решение уже не скажется.

Безвизовый режим для граждан Китая введен с 1 декабря 2025 года: соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Послабления действуют до 14 сентября 2026 года. Решение о либерализации визового режима для граждан Китая было принято в ответ на аналогичную меру для россиян, действующую с сентября 2025 года. Инициатива привела к существенному росту числа турпоездок.

Граждане Китая, по новым нормам, могут приезжать в России на срок до 30 дней как туристы, для посещения друзей и родственников, участия в мероприятиях, знакомства с достопримечательностями, транзита и деловых поездок. Мера стимулирует в первую очередь индивидуальных туристов. Организованные группы и так могли посещать без виз в рамках соглашения, действующего с 2000 года.

Китай лидирует по числу въездных турпоездок в Россию, но в этом году их количество сокращалось. Согласно погранслужбе ФСБ, в январе—сентябре 2025 года граждане страны совершили 690,6 тыс. визитов.

Год к году показатель сократился на 5,6%. Господин Горин говорит, что китайские путешественники чувствительны к внешним факторам: за первые девять месяцев года в России было более 500 случаев временных ограничений работы аэропортов. Негативное влияние, по его словам, оказывают меры по временной блокировке зарубежных сим-карт. У путешественников сохраняются и сложности с оплатой в России товаров и услуг.

Сергей Ромашкин предполагает, что спрос туристов из Китая может сдерживать рост стоимости поездок. Средняя стоимость путешествия на пять-шесть дней в Москву и Санкт-Петербург из Пекина составляет $1,2–1,4 тыс. За счет курсовых колебаний в юанях цена выросла на 22%, поясняет он. Эксперт говорит и об изменении структуры потока: из Китая сейчас все чаще приезжают самостоятельные путешественники.

Снижение числа прибытий из Китая сказалось на рынке въездного туризма в целом. Согласно погранслужбе ФСБ, в третьем квартале с туристическими целями Россию посетили 655,8 тыс. иностранцев. Год к году значение сократилось на 6,3%. За январь—сентябрь число прибытий составило 1,28 млн — это на уровне прошлого года. Негативный тренд прослеживается, несмотря на введение с августа 2023 года электронных виз, обычно стимулирующих турпоток. Сергей Ромашкин поясняет, что отдельные страны, например Саудовская Аравия, сейчас показывают выраженный рост числа прибытий. С этой страной с начала 2026 года также будет действовать безвизовый режим. Но динамику обеспечивает низкая база.

Александра Мерцалова