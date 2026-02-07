Россияне в конце 2025 года совершили рекордное число поездок в Китай

В четвертом квартале 2025 года россияне совершили 745,8 тыс. поездок в Китай. Это почти на 40% больше в годовом выражении и является рекордом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

Количество туристических поездок выросло почти на треть, до 395,6 тыс., частных — в 1,8 раза, до 231,1 тыс. Число путешествий с деловыми целями за год снизилось на 4%, до 28,7 тыс. За год количество поездок россиян в Китай подскочило с 1,9 млн до 2,47 млн. Это стало вторым значением в современной истории — рекордом являются 2,6 млн поездок в 2019 году.

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для россиян. Они могут въехать в КНР только по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. До того же срока введен безвиз для туристов из КНР. Китай лидирует по въездному турпотоку в Россию, но в прошлом году активность путешественников из этой страны сократилась из-за подорожания поездок.

Подробности — в материале «Ъ» «С ответным туристическим визитом».