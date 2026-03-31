Назначен новый начальник управления Судебного департамента в Ярославской области
Начальником управления Судебного департамента в Ярославской области назначен Андрей Озерцовский. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
Начальник управления Судебного департамента в Ярославской области Андрей Озерцовский (в центре)
Фото: Ярославский областной суд
Прежний начальник Александр Афанасьев покинул свой пост 4 марта. Он работал в этой должности с 2021 года.
Андрей Озерцовский окончил Смоленский филиал Московского университета МВД России. Работал следователем и старшим следователем в полиции, с 2010 года — в прокуратуре, где занимал должности Ростовского межрайонного прокурора, прокурора Любимского района, Переславского межрайонного прокурора Ярославской области.