Назначен новый начальник управления Судебного департамента в Ярославской области

Начальником управления Судебного департамента в Ярославской области назначен Андрей Озерцовский. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Начальник управления Судебного департамента в Ярославской области Андрей Озерцовский (в центре)

Фото: Ярославский областной суд Начальник управления Судебного департамента в Ярославской области Андрей Озерцовский (в центре)

Прежний начальник Александр Афанасьев покинул свой пост 4 марта. Он работал в этой должности с 2021 года.

Андрей Озерцовский окончил Смоленский филиал Московского университета МВД России. Работал следователем и старшим следователем в полиции, с 2010 года — в прокуратуре, где занимал должности Ростовского межрайонного прокурора, прокурора Любимского района, Переславского межрайонного прокурора Ярославской области.

Антон Голицын