В Ленинградской области сбито 17 БПЛА

К утру вторника, 31 марта, над Ленинградской областью было сбито 17 беспилотных летательных аппаратов. Отражение атаки шло в портовой зоне Усть-Луги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Воздушная тревога была объявлена в понедельник в 22:08. Речь шла о Лужском, Киришском и Тосненском районах.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Ленинградской области с 23 марта было сбито более 230 БПЛА. Повреждения получили порты Приморск и Усть-Луга, а также промзона в Киришском районе.