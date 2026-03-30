Ярославцы устроили пикник на дрейфующей по Волге льдине

Под Ярославлем сотрудники МЧС сняли с дрейфующей льдины четырех человек, которые устроили пикник посреди Волги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пикник на льдине под Ярославлем Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

В государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) поступил сигнал о том, что в районе деревни Сопелки оторвалась льдина с детьми. На место выехал катер на воздушной подушке. Детей на льду не оказалось. На опубликованных МЧС кадрах видно, что трое мужчин и одна женщина на дрейфующей льдине жарили мясо на мангале, рядом лежали пластиковые бутылки из-под напитков и стоял раскладной стул.

«Граждан предупредили об опасности нахождения на тонком льду, на что они отреагировали отказом покидать свой ледяной плот»,— рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Сотрудники ГИМС уговаривали отдыхающих покинуть опасное место, предупредив, что выход на лед запрещен и карается штрафом. После 20-минутной беседы пассажиры льдины согласились пересесть на аэроглиссер, который доставил их на берег.

Нарушители отказались давать сотрудникам ГИМС свои данные и не стали ждать сотрудников полиции, покинув место происшествия. ГУ МЧС передало фотографии и видеозапись происшествия в полицию для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Антон Голицын