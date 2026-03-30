В Дагестане эвакуировали 3338 человек из-за наводнения

Сильные ливни обрушились на Дагестан в ночь на 28 марта 2026 года и вызвали масштабное наводнение, которое подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали 3338 человек, среди них 1033 ребенка; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения, сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Работы продолжаются: оперативные группы перебрасывают силы в наиболее пострадавшие районы, где высокопроходимая техника, плавсредства и даже ручные усилия доставляют жителей и их домашних животных в безопасные зоны.

Наводнение началось из-за обильных осадков, превысивших прогнозы: уровень воды местами достиг 1,5 метра, без света остались более 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах, а в горных районах фиксировали камнепады и сходы селей. В Махачкале подтопило около 20 частных домов на улице Заречной, жители покидали затопленные дома пешком; в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост, на улицах плавали автомобили. Власти ввели режим повышенной готовности по всей республике, а режим ЧС — в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе; закрыли 16 участков автодорог.

Спасатели задействовали дополнительные силы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень: они расчищают и вывозят скопившийся мусор, чтобы предотвратить новые заторы. Всего к ликвидации ЧС привлекли более 670 человек и 224 единицы техники от единой государственной системы РСЧС. К 30 марта ситуация улучшилась: вода спустилась с 540 домов, 698 приусадебных участков и 120 участков дорог; без света ранее оставались свыше 500 тысяч жителей. Синоптики предупреждали о непогоде до 29 марта с ветром до 23 м/с, что усугубило бедствие в уязвимой горно-речной местности Дагестана.

Станислав Маслаков