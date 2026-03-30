Чиновник из Новороссийска Олег Скорняков погиб в зоне СВО

Бывший заместитель главы Новороссийского внутригородского района по вопросам ЖКХ Олег Скорняков погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Олег Скорняков начал работать в мэрии Новороссийска в 2015 году. Он трудился в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и в управлении городского хозяйства, после чего был назначен на должность заместителя главы Новороссийского внутригородского района. Там Олег Скорняков курировал вопросы благоустройства и ЖКХ.

За время работы в администрации чиновник неоднократно получал благодарственные письма и грамоты за профессионализм, личный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию детских садов в сельских округах, а также за участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Контракт о прохождении военной службы Олег Скорняков заключил в апреле 2025 года, в августе того же года стало известно, что он пропал без вести при выполнении боевой задачи.

Кристина Мельникова