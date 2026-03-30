Генпрокуратура потребовала вернуть земли Тебердинского нацпарка

В Никулинский районный суд Москвы 30 марта обратилась Генпрокуратура с требованием к частным лицам вернуть земли Тебердинского национального парка. В числе ответчиков 27 физических лиц, в частности, член Совета Федерации от КЧР Ахмат Салпагаров, сообщает “Ъ”.

Как уточняется в сообщении, иск адресован еще пяти компаниям. Надзорный орган выявил нарушения антиокоррупционного законодательства в деятельности Ахмата Салпагарова и Сапара Лайпанова, занимавшего должность главы Карачаевского городского округа в 1996–2009 годах.

В иске уточняется, Ахмат Салпагаров с 2003 по 2009 год являлся директором и учредителем ООО Инвестиционно-строительная компания «Кубанское», которое специализировалось на возведении и продаже коммерческой недвижимости. «Для захвата заповедных земель, говорится в иске, предприниматель привлек Сапара Лайпанова. В 2003–2009 годах, установил надзор, под предлогом развития туристической инфраструктуры чиновник издал 7 постановлений о передаче в аренду земель нацпарка площадью 2,28 га в пользу Асхата Салпагарова, брата будущего сенатора, других аффилированных лиц и ООО «Шанс»»,— говорится в сообщении.

Тебердинский национальный парк был создан в 1936 году. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен вдоль Главного Кавказского хребта и покрыт реликтовым лесом.

