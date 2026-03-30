Заповедник пригодился под отель

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура обратилась в суд с иском, ответчиками по которому являются сенатор РФ Ахмат Салпагаров, его родственники и аффилированные лица. По данным надзора, в начале 2000-х ответчики при помощи главы Карачаевска незаконно получили земли Тебердинского национального парка по цене в сотни раз ниже рыночной, которые использовали впоследствии для строительства гостиниц и другой коммерческой деятельности. Надзор требует изъять в доход государства несколько объектов, а также головную строительную компанию холдинга «Кубанское» стоимостью около 4 млрд рублей.

Тебердинский национальный парк

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Тебердинский национальный парк

Генпрокуратура РФ 30 марта обратилась в Никулинский райсуд столицы с иском, ответчиками по которому являются 27 физических лиц, в том числе Ахмат Салпагаров, с 2015 года являющийся членом Совета Федерации, а также пять компаний.

Как говорится в исковом заявлении, надзором выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности господина Салпагарова и Сапара Лайпанова, занимавшего должность главы Карачаевского городского округа в 1996–2009 годах, при распоряжении землями Тебердинского национального парка на территории КЧР. Созданный в 1936 году заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен вдоль Главного Кавказского хребта, покрыт реликтовым лесом и объединяет в себе более 180 водоемов, 2 тыс. видов редких растений, 26 из которых занесены в Красную книгу России.

«В силу прямого указания закона земли парка имеют статус особо охраняемой природной территории, могут находиться только в федеральной собственности», отмечает надзорное ведомство.

Тем не менее, указал истец, ими решил завладеть Ахмат Салпагаров, который с 2003 по 2009 год являлся директором и учредителем ООО Инвестиционно-строительная компания «Кубанское» (ИСК «Кубанское»), специализирующегося на возведении и продаже коммерческой недвижимости. Для захвата заповедных земель, говорится в иске, предприниматель привлек Сапара Лайпанова. В 2003–2009 годах, установил надзор, под предлогом развития туристической инфраструктуры чиновник издал 7 постановлений о передаче в аренду земель нацпарка площадью 2,28 га в пользу Асхата Салпагарова, брата будущего сенатора, других аффилированных лиц и ООО «Шанс».

Затем Лайпанов поручил своим подчиненным на основании этих документов заключить от имени администрации муниципалитета договоры аренды семи наделов. Кроме того, была создана видимость наличия в границах наделов строений готовностью 12%, которых на самом деле не существовало, и этим самым лжеарендаторам была предоставлена возможность приобретения участков на бесконкурсной основе и по нерыночной цене, отмечается в иске. После этого были заключены договоры купли-продажи участков заповедника с развитой инфраструктурой вблизи поселка Домбай и горно-лыжного курорта, а также береговой полосы реки Аманауз, без торгов за 574,6 тыс. рублей при рыночной стоимости 235,2 млн рублей:

Аналогичным образом, установило надзор, чиновник Лайпанов реализовал 4 участка в Тебердинском национальном парке площадью 0,93 га Ханафи Урусову, в то время депутату Карачаевской гордумы, сыну начальника управления Росреестра по КЧР Расулу Найманову, брату начальника отдела УФНС по КЧР Дадияну Джуккаеву и ООО «Вираж». В общей сложности они заплатили за участки 363 тыс. рублей при их рыночной стоимости 185,2 млн рублей:

В свою очередь Ахмат Салпагаров, отмечает прокуратура, обеспечил сокрытие указанных противоправных действий, для чего привлек своего племянника – в то время руководителя ФГУ «Тебердинский государственный биосферный заповедник».

На завершающем этапе все земельные участки были оформлены на ответчиков и аффилированных с ними лиц.

«Для дальнейшего развития и капитализации бизнеса», говорится в иске, Ахмат Салпагаров в июле 2009 года добился своего назначения на должность руководителя регионального предприятия «Дирекция капитального строительства», в функции которого входило распределение государственных заказов в области строительства. Несмотря на данное назначение, он не прекратил владение и управление ООО ИСК «Кубанское», а стал осуществлять его через своих братьев Асхата и Расула, отмечается в иске. В результате он сформировал холдинг «Кубанское», который в настоящее время состоит из 3 компаний, специализирующихся на строительстве автомобильных дорог и недвижимости, а также гостиничном обслуживании (ООО ИСК «Кубанское», АО «Домбай 3012», ООО «СЗ Домбай»). При этом собственником 100% акций АО «Домбай 3012» и 100% долей ООО «СЗ Домбай» является ООО ИСК «Кубанское», а общая стоимость их активов составляет 3,9 млрд рублей, говорится в иске.

На четырех земельных наделах, установила прокуратура, возведен восьмиэтажный 5-звездочный отель Cosmos Selection Dombay Diamond, а также предназначенные для его обслуживания котельная, трансформаторная станция, здание генераторной и кафе, которые с целью уклонения от проверок контролирующих органов на кадастровый учет не поставлены. Общая площадью строений 5,3 тыс. кв. метров. Для легализации коррупционных доходов захваченные землеотводы, подчеркивает истец, перепродавалась, преобразовывались, застраивались должностными лицами органов власти КЧР и аффилированными с ними лицами. Те построили на участках четырехэтажную гостиницу площадью более 300 кв. метров, которая зарегистрирована как объект незавершенного строительства, три жилых комплекса «Елочка», «Сосна» и «Пихта» общей площадью 6 тыс. кв. метров.

После избрания в 2015 году сенатором Ахмат Салпагаров, по данным Генпрокуратуры, продолжил скрыто совмещать государственные функции с коммерческой деятельностью в ООО ИСК «Кубанское», АО «Домбай 3012», ООО «СЗ Домбай», не декларируя сведения об этом.

«Более того, для завершения легализации захваченного государственного земельного фонда», говорится в иске, он использовал свои возможности и авторитет и добился избрания депутатом Карачаевской гордумы своего брата Асхата Салпагарова, который в 2021 году обеспечил внесение изменений в генплан Домбая и незаконное сокращение территории национального парка соразмерно площади изъятых угодий.

Таким образом, завладение федеральным имуществом было обусловлено нарушением антикоррупционных запретов, сращиванием властных полномочий и коммерческих интересов, что нанесло ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, а также безопасности государства, отметил надзор.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ИСК «Кубанское», земельные участки, о которых говорится в иске, а также 196,6 млн рублей, составляющие стоимость одного из них. В качестве обеспечительной меры надзорное ведомство просит наложить арест на доли в компаниях, их имущество, а также средства на счетах ответчиков, запретив последним выезд из страны.

Мария Локотецкая, Александр Александров