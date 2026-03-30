Генштаб положительно оценил эксперимент по отправке только электронных повесток

Эксперимент по отправке только электронных повесток, проведенный в трех регионах и в Москве, оценивается положительно, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. По его словам, применение реестра воинского учета помогло оптимизировать работу военных комиссариатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Повестки, сформированные таким образом, направлялись гражданам в письменной форме и дублировались в электронном виде... В Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат»,— сказал господин Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

В Генштабе напомнили, что явиться по повестке в военкомат нужно в течение 30 дней после ее размещения в реестре. Призывники к месту прохождения военной службы традиционно будут отправляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Минобороны сообщало, что в осенний призыв на военную службу направили 135 тыс. россиян. При неявке в военкомат в течение 20 дней уклониста могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. руб., а также запретить водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты.