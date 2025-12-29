В осенний призыв на военную службу направили 135 тыс. россиян

Минобороны России сообщило о завершении осеннего призыва на военную службу. По данным ведомства, в армию было призвано 135 тыс. человек.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность, уточнило министерство. В научные и научно-производственные подразделения направили 680 человек, в спортивные роты — 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

Минобороны заверило, что в зону военной операции призывников не отправляли. Для обеспечения воинских перевозок задействовали 17 рейсов авиации вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также машины воинских частей.

Министр обороны Андрей Белоусов подписал указ об осеннем призыве и увольнении отслуживших срочников 30 сентября. В Москве, Марий Эл, а также Рязанской и Сахалинской областях во время осеннего призыва рассылали только электронные повестки. В Московском военном округе планировали до конца года призвать более 30 тыс. срочников.