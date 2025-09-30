В четырех регионах России прекратят рассылать бумажные повестки

Во время осеннего призыва в Москве, республике Марий Эл, а также Рязанской и Сахалинской областях будут рассылать только электронные повестки, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде»,— сказал господин Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Как напомнил Евгений Бурдинский, через семь дней после публикации повестки в электронном реестре она считается врученной. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней человек получит штраф в размере до 30 тыс. руб. В отношении гражданина также начинает действовать запрет на выезд за границу, управление автомобилем, регистрацию недвижимости и заключение кредитных договоров.

29 сентября президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. Он начнется 1 октября и коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.