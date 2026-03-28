CBS: США готовят к войне против Ирана третий авианосец

Авианосец USS George H.W. Bush может быть задействован в военной операции США против Ирана. Авианосную группу планируют развернуть в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), отвечающего за операции США на Ближнем Востоке, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации CBS, входящий в состав авианосной ударной группы эсминец Ross покинул военную базу в Норфолке в штате Вирджиния в середине недели. Также в ближневосточный регион отправились миноносцы Donald Cook и Mason. Источники CBS сообщили, что USS George H.W. Bush еще в начале марта завершил подготовку к возможному участию в боевых действиях.

С начала кампании против Ирана в регионе присутствовали авианосцы ВМФ США USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. В середине марта на борту Gerald R. Ford произошел пожар, после которого сообщалось об отправке корабля на ремонт на Крит. В субботу американское посольство заявило, что авианосец прибыл в Сплит в Хорватии. «В ходе визита авианосец USS Gerald R. Ford примет местных чиновников, чтобы подтвердить прочный и долгосрочный союз между Соединенными Штатами и Хорватией», — указано в заявлении посольства. AFP сообщает, что корреспондент агентства подтверждает прибытие авианосца в хорватский порт.

Bloomberg утверждало, что после пожара специалисты выявили еще несколько существенных технических проблем на корабле.

Что касается USS Abraham Lincoln, власти Ирана неоднократно заявляли о нанесении ударов по авианосцу. ВМС США сведения не подтверждали. 13 марта в Тегеране заявили, что вывели корабль из строя. Однако 25 марта ВМС Ирана распространили заявление, из которого следует, что авианосец продолжил выполнение задач в регионе. Утверждалось, что по USS Abraham Lincoln запустили несколько крылатых ракет, что вынудило его сменить местоположение