Bloomberg: после пожара на авианосце USS Gerald R. Ford нашли новые проблемы

На авианосце ВМС США USS Gerald R. Ford, поврежденном при пожаре в прачечной, выявили несколько технических и эксплуатационных проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на профильное управление Пентагона.

Задействованный в операции против Ирана на Ближнем Востоке корабль после инцидента отправили для ремонта на базу Суда на острове Крит. При этом в Пентагоне заявили, что данных для точной оценки боеготовности судна и надежности его ключевых систем пока недостаточно.

В числе главных проблем — ненадежность систем электромагнитного запуска самолетов (EMALS) и аэрофинишеров для посадки, а также радарного комплекса и подъемников для подачи вооружения. Под сомнением находится способность авианосца вести длительные боевые действия с непрерывными взлетами и посадками, а также сохранять боеспособность при повреждениях. Кроме того, не решена бытовая проблема — на борту не хватает спальных мест для полного состава экипажа и временного персонала.

По официальным данным ВМС США, пожар в прачечной не связан с боевыми действиями на Ближнем Востоке. При ЧП пострадали двое моряков, еще десятки членов экипажа получили отравление угарным газом. В американском командовании заверили, что, несмотря на возгорание, корабль продолжал выполнять задачи в штатном режиме.